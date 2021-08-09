Aksu Mahallesi’nin yolları Dulkadiroğlu Belediyesi ile yenileniyor

Asfalt ve kilit parke çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Aksu mahallesinde asfalt yenileme çalışması yaptı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarımız ilçemizin yol standardını yükseltmektedir. Bölgemizde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda asfalt yenileme çalışmaları yapmaktayız. Yeni açılan yollarımızı da standardını yüksek hale getirmek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Aksu mahallemizde de ekiplerimiz sıcak asfalt çalışması yaptı. Zorlu şartlara rağmen ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.”