Aksu Tarım, Kahramanmaraş ve bölge halkının ihtiyacını karşılıyor
Bölgenin en kapsamlı fidan üreticisi Aksu Tarım, sağlıklı fidanları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2022, 16:10 22.05.2022, 16:33
Elmadan erik fidanına, zeytinden ceviz fidanına varıncaya kadar aranan birçok fidanı bünyesinde bulunduran Aksu Tarım Antep yolu üzerinde bulunan iş yeriyle Kahramanmaraş ve bölge halkının ihtiyacını karşılıyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Aksu Tarım Genel Müdürü Erol Yavaş, fidan fiyatlarının piyasaya göre çok uygun olduğunu söyledi.
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