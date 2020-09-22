Aksu Televizyonu'nun acı günü!
Aksu Televizyonu Onursal Başkanı Abdullah Yener, Mehmet Ali Yener, Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Yener, Mevlüt Yener ve Kahramanmaraş Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Yener'in anneleri Sabiha Yener hakkın rahmetine kavuştu.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2020, 08:33 22.09.2020, 20:02
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Aksu Tv Onursal Başkanı Abdullah Yener, Mehmet Ali Yener, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Yener, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Yener ve Fadime Yener’in anneleri Sabiha Yener'i son yolculuğuna uğurlandı.
Sabiha Yener’in cenazesi Elbistan Ulu camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gariplik mezarlığında toprağa verildi.
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan cenaze törenine aile bireyler, sevenleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz cenaze törenine çelenk gönderdi.
Aksu TV ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Yener ve ailesine başsağlığı dileriz taziyelerimizi iletiriz.
Suat kaya 1 gün önce
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun Aksu Tv ailesi olarak
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zeki ince k.maraş 20 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet 0lsun nur icinde yatsın sn dr ahmet bey başta olmak üzere yener ailesine başsağlığı dilerim
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