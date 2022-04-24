Aksu TV ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi!

Birlik beraberlik ve dayanışmanın sembolü olan ramazan ayında Aksu TV ailesi hizmet binasında düzenlenen yemekte sohbet etme fırsatı yakaladı

Kaliteli ve lezzetli yemek çeşitlerini Kahramanmaraş halkıyla buluşturan MRS Yemekçiliği katkısıyla gerçekleştirilen programda Aksu TV ailesi sıcak ve samimi bir şekilde vakit geçirdi.