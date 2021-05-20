Aksu TV ailesinin mutlu günü!

Aksu TV’de çalışan ve ailemizden bir parça olan Hacı Mehmet Akkurt bugün Elif Okur ile dünya evine girdi.

Pandemi kuralları çerçevesinde Kahramanmaraş Nikah Dairesinde gerçekleşen nikah akdine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Aksu Tv Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Aksu Tv Haber Müdürü Murat Eğridağ, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı ve Aksu TV ailesi katıldı.

Genç çifti yalnız bırakmayan Aksu TV ailesi genç çiftin bu mutlu günlerine ortak oldu.

Başkan Mahçiçek nikah sonrası orada nikahı gerçekleşen diğer çiftlerede hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan orada bulunan Mustafa ve Emine İzmirli çifti de dünya evine girdi. Çiftler Kafum Fuar alanında gerçekleşen nikah töreninde mutluluğa imza attı.

Çiftlerin nikah töreninde Onkişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek çiftleri tebrik edip mutluluklar diledi.