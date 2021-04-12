Aksu TV'den AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a Makamında Ziyaret!



Kahramanmaraş’ın ilk ve tek kanalı olan Aksu TV, Dijital Dönüşüm Süreci ile İlgili AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Bu ziyaret vesilesi ile Sayın Bakanımıza da yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.