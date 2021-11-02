Aksu TV ekranlarında doygu dolu anlar yaşandı
Onikişubat Belediyesi ve Hayırsever İş İnsanı Alper Topçuoğlu tarafından özel çocuklar için yapılan, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açılış töreninde duygularını kaleme alan 10 yaşındaki Down Sendromlu Berat’ın annesi Nurgül Küçükkürtül yazdığı mektubu Başkan Mahçiçek’e veremeyince Aksu Haber’le paylaşmıştı.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2021, 16:45 02.11.2021, 18:17
Onikişubat Belediyesi ve Hayırsever İş İnsanı Alper Topçuoğlu tarafından özel çocuklar için yapılan, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açılış töreninde duygularını kaleme alan 10 yaşındaki DOWN Sendromlu Berat’ın annesi Nurgül Küçükkürtül yazdığı mektubu Başkan Mahçiçek’e veremeyince Aksu Haber’le paylaşmıştı.
Aksu Tv ekranlarında Haber Ötesi’nin konuğu olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Down Sendromlu Berat’ın Annesi Nurgül Küçükkürtül’ün yazdıkları karşısında doygu dolu anlar yaşandı.
Down Sendromlu Berat ve Annesi Nurgül Küçükkürtül Başkan Mahçiçek’e canlı yayında süpriz yaparak Kahramanmaraş’a kazandırdığı Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi için teşekkür etti.
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