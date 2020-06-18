Aksu TV Genel Müdürü Beyit’ten Göksun Belediye Başkanı Aydın’a hayırlı olsun ziyareti

Beyit ve beraberindeki heyet Başkan Coşkun ile birlikte yeni hizmet binasını gezdi.

Gündeme dair değerlendirmelerin de yapıldığı ziyarette Beyit ve Öner tarafından Başkan Aydın’a isminin işlendiği kılıç hediye edildi.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslar Arası Turizm Temsilcisi Serhan Erdoğanyılmaz’da Aydın’a yöresel ürünlerden oluşan hediye takdim etti.

Serhan Erdoğan yılmaz ziyarette yaptığı değerlendirmede, yeni hizmet binasının hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi. Yayla turizmi ile öne çıkan Göksun’un yoğun bir sezon geçirmesini diledi.

Aksutv Genel Müdürü Cüneyt Beyit’te plan ve projesi ile dikkat çeken yeni hizmet binasının Göksun halkına hayırlı olmasını ve Başkan Aydın’a yeni binada hayırlı hizmetler vermesini diledi.

Ziyaretin kendisini son derece memnun ettiği belirten başkan aydın, samimi bir ortamda sohbet etme imkânı bulduklarını söyledi.

Aksutv’nin Kahramanmaraş ve ilçeleri için önemli bir görev üstlendiğinin farkında olduklarını ifade eden Aydın, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslar Arası Turizm Temsilcisi Erdoğanyılmaz’ın da Kahramanmaraş turizmine önemli katkı sağladığını söyledi.

Göksunlu vatandaşların hizmet alma noktasında yaşadıkları bir çok sorunun yeni hizmet binası ile ortadan kaldırıldığını belirten Aydın: “112 yıllık ilçe olan Göksun’umuzda ilk defa belediye binası adı altında projelendirilmiş bir binanın teknolojinin en son ürünleri ile müteşekkil edilmiş halde halkımıza hizmet etmesini önemsedik ve bugün itibari ile de bitirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz burada bir noktadan birçok hizmeti bir arada vermeyi hedefliyoruz. Benim de branşım işletme ve belediyecilik üzerinedir. Yüksek lisansımı bitirerek bugünkü binanın bu şartla oluşmasına en büyük katkıyı sağlamayı arzu ettim. Allah’a hamdolsun, bu benim için bir uhde idi, bunu yerine getirmenin ve Göksun halkına, Göksun’a olan borcumuzu ödeme noktasında tamamını olmasa da bir kısmını ödeyebileceğim bir eser kazandırma yolunda gayret sarf ettik. İçerisinde birçok kurumu barındıran binamız vatandaşlarımızın oradan oraya sürüklenmesini bitirdi. Çalışmalarımız tabiki bu bina ile sınırlı değildir. Diğer yandan istihdama yönelik çalışmalarımız, ilçe merkezindeki diğer çalışmalarımız ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.