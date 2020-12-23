Aksu Tv "İbrahim Toru Yılın Yerel Tv Özel Ödülüne" layık görüldü

Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan tarafından açıklanan ödül sahipleri, ödülle layık görünenlerle ilgili başarı detaylarının verildi toplantıda AYD'nin yöneticileri de hazır bulundu.

Ödüle layık görülenler listesinde Kahramanmaraş’ın dünyaya açılan penceresi olan kurumumuz “Yılın Yerel Televizyonu” ödülünü almaya hak kazandı.

Önceki dönemlerde Kahramanmaraş’a bu ödülü birçok kez kazandıran Aksu TV yapmış olduğu özverili çalışmanın sonucunu aldı.

Ulusal ve yerel medyadan birçok kurum ve çalışanlarının ödül aldığının açıklandığı toplantı da ödül alan kurumumuz yanı sıra Yılın Erkek Haber Spikeri: Veyis Ateş (HaberTürk), Yılın Kadın Haber Spikeri: Ece Üner (Show TV), Yılın Televizyon Programı: Mesut Yar (Star TV), Yılın Dizisi: Büyük Selçuklu Uyanış, Yılın Kültür Sanat Televizyonu ise TRT 2 olarak açıklandı.