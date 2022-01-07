Aksu TV'ye 3 Ödül birden!

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Geleceğin Medyası Germenicia'da Buluşuyor" adlı projenin Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu.Düzenlenen Ödül Töreni'nde Aksu Haber muhabirlerinde Gökhan Çalı “röportaj haberi birincisi” ve Murat Baltacı “spor haberi birincisi” olurken Şerife Kübra Demirtaş ise “internet haberi üçüncüsü” ödülüne layık görüldü.