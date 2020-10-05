Aksu TV yeni yayın döneminde izleyicileriyle buluştu!
Doğru, güvenilir, kaliteli, hızlı, sade ve anlaşılır yayıncılık anlayışıyla Kahramanmaraş halkının vazgeçilmezi olan kentin ilk ve tek televizyonu Aksu TV, zengin içerikli ve geniş yelpazede programlarıyla yeni yayın döneminde izleyicileriyle buluştu.
Yaklaşık 13 yıl önce Yener Ailesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan Aksu TV, birbirinden güçlü isim ve programlarıyla yeni yayın dönemine girdi.
Yayın hayatına başladığı günden itibaren gerek Kahramanmaraş halkının gerekse de Türkiye’deki ve dünyadaki Kahramanmaraşlıların haber alma ihtiyacını karşılayan Aksu TV, gerçekleştirdiği atılımlarda da Türkiye’deki diğer televizyon kanalları arasında üst sırada yer alıyor.
'Kahramanmaraş’ın dünyaya açılan penceresi’ sloganı çerçevesinde kısa sürede elde ettiği başarılarla kentin tamamını etkisi altına alan Aksu TV, izleyicilerinin de büyük beğenisini kazanıyor.
HER YIL DAHA YENİ DAHA GÜÇLÜ
Hafta içi her sabah 09.15’te ekranlara gelen Kurtuluş Şükür ile güne başlarken programının yeni dönemde ki ilk bölümü sürprizlerle doluydu Aksu TV ekibi seyircilere teşekkür etmek için stüdyoya geldi.
Genel Müdürümüz Cüneyt Beyit, Genel Müdür Yardımcımız Erol Öner ve Genel Yayın Yönetmenimiz Mehmet Ali Tatlı yeni yayın dönemi hakkında bilgiler verdi.
Stüdyoda başka sürprizler de vardı. Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Aksu TV’nin heyecanına ortak oldu 13. Yıla özel pasta gönderdi.
Aksu TV stüdyolarında Reklam ve Halkla İlişkiler Müdiresi Pelin Kurtar, Haber Dairesi Müdürü Murat Eğridağ pastayı kesti.
Aksu TV ailesi olarak kentten ve dünyadan haberleri sizlerle en iyi şekilde paylaşmaya devam edeceğiz.
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:24
|Öğle
|12:26
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2