Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener'den Ramazan Bayramı mesaj!

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Yener, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde Ramazan Bayramı'nın buruk geçirildiğini, bu sürecin bir an önce geride kalmasını dilediğini belirtti.

Dini bayramların, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik ve dostluk duygularının yoğun yaşandığı müstesna günler olduğunu kaydeden Yener,

"Ramazan Bayramı, oruç ibadetini sağlıkla tamamlamaktan duyulan mutluluğun, toplumca paylaşılmasıdır. Ancak, dünyada ve ülkemizde Kovid-19 salgınının devam ediyor olması nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramımızı sevdiklerimizin, kendimizin ve çevremizin sağlığı için tedbirlere uyarak evlerimizde kutlayacağız. Salgının bir an önce son bulmasını, sağlık, huzur ve mutlulukla bir araya geleceğimiz nice güzel bayramlara kavuşmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajında Filistinli Müslümanlara yapılan insanlık dışı saldırıları da kınayan Yener, "Öncelikle buradan Filistinli kardeşlerimize bir kez daha selam olsun, İslam'ın, Müslümanlığın izzetini, onurunu, güzel bir mücadeleyle orada sürdürüyorlar. İnşallah Mescid-i Aksa ve Filistin ile Kudüs özgürlüğüne kavuşacak. O günler uzak değil, bu mücadelemiz ve gayretimiz inşallah dalga dalga tüm dünyaya yayılacaktır. Yasa dışı, hukuk dışı eylemleriyle İsrail devletinin her daim gösterdiği insanlık dışı eylemlerini lanetle kınıyoruz. Tüm İslam ülkeleri birlik olduğu takdirde bu sorunlar son bulacaktır. Kudüs Müslümanlarındır, Kudüs İslam'ındır." diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Çalı