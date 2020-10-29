Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Yener'den Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı!

Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 29.10.2020, 10:43 29.10.2020, 11:59
Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Yener'den Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı!

Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener: ''Bu güzel ülkeyi kuran ve bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin  Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!''

#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener
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