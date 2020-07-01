Aksu TV Yönetiminden Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'na ziyaret!

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı ve Haber Müdürü Murat Eğridağ ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmet Çataltaş yeni Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.



Ziyaretten dolayı Aksu TV yönetime teşekkür eden Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise, Kahramanmaraş halkının pandemi sürecinde kurallara uyduğunu ve asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında Kahramanmaraş’ta organize suç örgütlerine asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, trafik denetimlerinin yoğunlaştırılacağını söyledi.

Cebeloğlu, yaptığı açıklamada, özellikle modifiye edilmiş trafiğe çıkmaya uygunluğu olmayan araçlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi.