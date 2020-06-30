Aksu TV Yönetiminden Vali Ömer Faruk Coşkun’a ziyaret!
Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı ve Haber Müdürü Murat Eğridağ Vali Ömer Faruk Coşkun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile geçtiğimiz haftalarda yayımlanırken Kahramanmaraş Valilik görevine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun atanmıştı. Atama kararı sonrası Kahramanmaraş’a gelerek yeni görevine başlayan Vali Ömer Faruk Coşkun’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Bu kapsamda Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı ve Haber Müdürü Murat Eğridağ Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’a ziyaret gerçekleştirdi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Vali Coşkun’a Aksu TV olarak yaptıkları çalışmalar ve kentteki basın yapılanması hakkında bilgi verdi. Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Vali Coşkun’u tebrik ederek, Kahramanmaraş’a hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle yeni görevinde başarılar diledi.
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