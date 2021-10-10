Aksu TV’de ve Aksu TV Dijital’de yeni yayın dönemi başladı!

14 yıl önce Yener Ailesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan Aksu TV, 11 Ekim Pazartesi’nden itibaren birbirinden güçlü isim ve programlarıyla yeni yayın dönemine başlıyor

Güçlü yayın ağı ve öz verili çalışmalarıyla her yıl çıtayı daha da yükselterek izleyicisiyle buluşan Aksu TV, yeni yayın döneminde de birçok sürpriz program ile hem Kahramanmaraş’a hem de ülke geneline hitap ediyor.

11 Ekim pazartesinden itibaren tüm programların yeni içeriklerle yayında olacağını söylesen aksu TV genel yayın yönetmeni Mehmet ali tatlı, “güzel bir yayın dönemi geçirmeyi umut ediyoruz.” Dedi.

“14. Yayın dönemine 11 Ekim Pazartesi günü başlıyoruz. 14 Yıldır izleyicilerimizden aldığımız güçle gelişen teknolojiyi yakından takip ederek gerek uydu yayıncılığında gerekse dijital platformlarda en iyiyi sunmaya gayret ettik. Her yıl olduğu gibi bu yılda her kesimden izleyenlerimize özel içerikler hazırlamaya çalıştık. 11 Ekim pazartesinden itibaren tüm programlarımız yeni içeriklerle yayında olacak inşallah.

Bu dönem için iç yapımlar ekibimiz çok güzel bir klip hazırladılar. “Ailenizden biri” temalı klibimizin çekimlerinde, kurgusunda, montajında emeği geçen arkadaşlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Pazartesi’den itibaren bu klibimizide tüm sosyal medya platformlarımızdan ve televizyonumuzdan izleyenlerimizin beğenisine sunacağız inşallah…

Güzel bir yayın dönemi geçirmeyi umut ediyoruz. Tabi en önemlisi sağlıkla sıhhatle... Malum pandemi süreci hala bitmiş değil.”