Aksu TV’den dijital devrim! Kentin tek ekranı yeniliklerinin arasına bir yenisini daha ekledi
Kentin tek ekranı Aksu TV yeniliklerinin arasına bir yenisini daha ekledi.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2021, 11:44 24.01.2021, 19:04
Hafta Sonu Aksu TV sosyal medya hesaplarından evde kalan vatandaşlar için canlı yayın yapmaya başladı.
Murat Baltacı’nın sunumlarıyla “şu an burada olsanız ne yapardınız” adlı sloganla başlatılan canlı yayınlar vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topladı.
Önceki gün yapılan canlı yayında Aksu TV sosyal medya hesaplarından vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Aksu TV’nin başlatmış olduğu canlı yayın programını tebrik ederek Aksu TV ailesine bu yolda başarılar diledi.
Her hafta sonu devam edecek olan canlı yayında ise vatandaşın talebi doğrultusunda vatandaşlar nereyi gezmek isterse Aksu TV orada canlı yayın yapacak.
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|31
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|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
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|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
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|20
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|18
|19
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|16
|15. Menemen Belediyespor
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|16
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|18
|16
|17. Ankaraspor
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|18
|4
|Takımlar
|O
|P
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|19
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|19
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|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
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|19
|40
|3. Sevilla
|19
|36
|4. Barcelona
|18
|34
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
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|20
|28
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|27
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|20
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|19
|23
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|18
|23
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|19
|23
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|21
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|19
|20
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|20
|20
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|19
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|19
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|20
|18
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|17
|17
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|20
|13