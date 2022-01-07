Aksu TV’den KSÜ sağlık uygulama ve araştırma hastanesine ziyaret!

Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit Ve Genel Müdür Yardımcısı Erol Önerin Yanı Sıra Hukukçu, İnşaat Mühendisi Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz Göreve Gelen Prof. Dr. Sefa Resim’e Hayırlı Olsun Dileklerinde Bulundu.

Atandığı Andan İtibaren Hastanede Pozitif Bir Atmosfer Oluşturan Başhekim Resim Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirerek Aksu Tv Ailesine Teşekkürlerini Sundu.

Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit İse Başhekim Resim’e Nazik Kabullerinden Dolayı Teşekkür Ederek Her Türlü Desteği Vermeye Hazır Olduklarını Sözlerine Ekledi.

Hukukçu, İnşaat Mühendisi Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz Başhekim Resim’e Yeni Görevinde Başarılar Diledi.