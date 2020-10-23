Aksu TV’nin gündeme taşıdığı utanç yazı düzeltildi

Dünyaca Ünlü Gezi Uygulaması ve sitesi www.tripadvisor.com.tr’ de Şehrimizin ve ülkemizin önemli değeri Abdulhamid Han Camiimizin ismi ne yazık ki bazı şuursuzlar tarafından Abdulhamid haini camii olarak değiştirilmişti.

Elimize ulaşan istihbarat ile bu utanca anında müdahil olarak kamuyonun dikkatini bu yöne toplayıp hatadan dönülmesi için çağrıda bulunan Aksu TV’in girişimleri sonuç verdi. Site geçtiğimiz saatlerde yapılan hatayı düzeltti.

Bu konuya bizlerle birlikte hassas davranan ve tepkisini dile getiren tüm izleyicimiz ve takipçilerimize Aksu TV ailesi olarak teşekkür ederiz.

NE OLMUŞTU