Aksu TV’nin gündeme taşıdığı utanç yazı düzeltildi
Dünyaca ünlü gezi uygulaması ve sitesi Tripadvisor'de şehrimizin göz bebeği Abdülhamid Han Camiimizin ismi bazı şahsiyetsizler tarafından Abdülhamid haini camii olarak değiştirilmişti. Aksu TV Sosyal Medya ekibinin çalıştığı hassas kampanya hemen sonuç vererek site ismi düzeltti.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2020, 21:53 23.10.2020, 22:15
Dünyaca Ünlü Gezi Uygulaması ve sitesi www.tripadvisor.com.tr’ de Şehrimizin ve ülkemizin önemli değeri Abdulhamid Han Camiimizin ismi ne yazık ki bazı şuursuzlar tarafından Abdulhamid haini camii olarak değiştirilmişti.
Elimize ulaşan istihbarat ile bu utanca anında müdahil olarak kamuyonun dikkatini bu yöne toplayıp hatadan dönülmesi için çağrıda bulunan Aksu TV’in girişimleri sonuç verdi. Site geçtiğimiz saatlerde yapılan hatayı düzeltti.
Bu konuya bizlerle birlikte hassas davranan ve tepkisini dile getiren tüm izleyicimiz ve takipçilerimize Aksu TV ailesi olarak teşekkür ederiz.
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