Aksu TV’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik ettiler!

Güçlü yayın ağı ve öz verili çalışmalarıyla her yıl çıtayı daha da yükselterek izleyicisiyle buluşan Aksu TV, yeni yayın döneminde de birçok sürpriz program ile hem Kahramanmaraş’a hem de ülke geneline hitap ediyor.

Onikişubat Kaymakamı Kadir Okatan Aksu TV’nin 14. yaşını kutladıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Serkan Keçeli ise her zaman Aksu TV’nin yanlarında olduklarını ve kendilerinden bir parça olduğunu söyledi.