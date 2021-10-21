AKSU TV’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik ettiler!

Güçlü yayın ağı ve öz verili çalışmalarıyla her yıl çıtayı daha da yükselterek izleyicisiyle buluşan Aksu TV, yeni yayın döneminde de birçok sürpriz program ile hem Kahramanmaraş’a hem de ülke geneline hitap ediyor.

Katıldığı program sonunda bir açıklama yapan Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak Aksu TV’nin 14. yaşını kutladıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu Muhtarlar Dernek Başkanı Resul Aslanhan ise her zaman Aksu TV’nin yanlarında olduklarını ve artık aileden birisi olduğunu söyledi.

Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet kılçık ise Aksu Tv’nin kentin aynası olduğuna dikkat çekti.