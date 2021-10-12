AKSU TV’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik ettiler!
14 yıl önce Yener Ailesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan Aksu TV, bugün itibarıyla birbirinden güçlü isim ve programlarıyla yeni yayın dönemine başladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.10.2021, 16:40 12.10.2021, 19:05
Güçlü yayın ağı ve öz verili çalışmalarıyla her yıl çıtayı daha da yükselterek izleyicisiyle buluşan Aksu TV, yeni yayın döneminde de birçok sürpriz program ile hem Kahramanmaraş’a hem de ülke geneline hitap ediyor.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Aksu Tv’nin 14. yaşını kutladıklarını söyledi.
KAGEGİK Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ise her zaman Aksu TV’nin yanlarında olduklarını ve kendilerinden bir parça olduğunu söyledi.
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