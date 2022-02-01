Aktolun ailesinin acı günü!
Başta İş dünyasının ve Kahramanmaraş esnaflarından sevilen isim, Arif Şekerleme Kurucusu Arif Aktolun 86 yaşında, hayata gözlerini yumdu.
KAHRAMANMARAŞ 01.02.2022, 15:46 01.02.2022, 18:43
Ulu camide kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı üç numaralı kapıda defnedildi.
Merhum Arif Aktolun, başta iş dünyası olmak üzere, siyasilerin ve sevenlerinin de katılımıyla dualar eşliğinde ebedi istirahate uğurlandı.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet geride kalanlara baş sağlığı dileriz.
Namaz Vakti 01 Şubat 2022
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