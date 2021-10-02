Akut ekibi Başkan Yılmazcan’ı makamında ziyaret etti

Bir süre Pazarcık ve şehir hakkında sohbet edildikten sonra acil durumlarda yapılması gerekenler konuşuldu.

Başkan Yılmazcan’a hediye takdim eden Fatih Dağ misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Her zaman AKUT derneğinin yanında olduğunu belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.