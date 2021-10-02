Akut ekibi Başkan Yılmazcan’ı makamında ziyaret etti
AKUT Arama Kurtarmak Derneği Kahramanmaraş İl Sorumlusu Fatih Dağ ve Akut Ekibi Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ı makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 13:41 02.10.2021, 17:08
Bir süre Pazarcık ve şehir hakkında sohbet edildikten sonra acil durumlarda yapılması gerekenler konuşuldu.
Başkan Yılmazcan’a hediye takdim eden Fatih Dağ misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
Her zaman AKUT derneğinin yanında olduğunu belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ekim 2021
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Fenerbahçe
|7
|16
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Tuzlaspor
|7
|14
|5. Eyüpspor
|7
|13
|6. Bandırmaspor
|7
|12
|7. Gençlerbirliği
|8
|11
|8. Samsunspor
|6
|10
|9. Kocaelispor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|6
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. M. United
|7
|14
|3. Everton
|7
|14
|4. Man City
|6
|13
|5. Chelsea
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Barcelona
|6
|12
|9. Real Betis
|7
|12
|10. Valencia
|7
|11
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|7
|0
Günlük GazetelerTümü