AKUT ekipleri Kahramanmaraş'ta eğitim aldı!

AKUT ekipleri Kahramanmaraş'ta eğitimlerini tamamladı.

KAHRAMANMARAŞ 02.08.2021, 10:54
AKUT ekipleri Kahramanmaraş'ta eğitim aldı!

Akut ekipleri, yaptıkları eğitimde olası deprem, doğal afet ve kazalara müdahalede verimliliğini arttırmak için harita eğitimini tamamladı. Kurtarma operasyonlarına katılan gönüllülerin zorlu arazi koşullarında yön bulma eğitimi yapıldı. Kahramanmaraş'ta 31 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Kapıçam tabiat parkında düzenlenen eğitime Mersin, Gaziantep ve Kahramanmaraş ekiplerinden yaklaşık 30 AKUT gönüllüsü katıldı. 

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