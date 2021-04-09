AKUT Kahramanmaraş yerleşkesi açıldı!
Açılışı AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 17:49
AKUT Kahramanmaraş yerleşkesi Dulkadiroğlu ilçesinde açıldı.
ARAMA Kurtarma Derneği Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi tarafından tahsis edilen yerleşkenin açılışını AFAD il müdürü Aslan Mehmet Coşkun yaptı.
AKUT Kahramanmaraş yerleşkenin içinde yönetim odası, ilk yardım ünitesi, eğitim seminer odası, bulunuyor.
16°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Nisan 2021
|İmsak
|04:35
|Güneş
|05:59
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:16
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|31
|67
|2. Fenerbahçe
|32
|63
|3. Galatasaray
|31
|61
|4. Trabzonspor
|32
|57
|5. Gaziantep FK
|31
|50
|6. Alanyaspor
|32
|49
|7. Hatayspor
|31
|49
|8. Karagümrük
|32
|48
|9. Sivasspor
|31
|44
|10. Göztepe
|32
|43
|11. Konyaspor
|31
|40
|12. Antalyaspor
|32
|39
|13. Rizespor
|31
|35
|14. Kasımpaşa
|32
|35
|15. Malatyaspor
|31
|33
|16. Ankaragücü
|31
|33
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|31
|33
|19. Gençlerbirliği
|31
|31
|20. Erzurumspor
|32
|28
|21. Denizlispor
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|29
|60
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|28
|53
|4. Adana Demirspor
|28
|52
|5. Altınordu
|29
|52
|6. Ankara Keçiörengücü
|29
|49
|7. İstanbulspor
|28
|48
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|29
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. West Ham
|30
|52
|5. Chelsea
|30
|51
|6. Tottenham
|30
|49
|7. Liverpool
|30
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|30
|38
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|30
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Barcelona
|29
|65
|3. Real Madrid
|29
|63
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Sociedad
|29
|46
|6. Real Betis
|29
|46
|7. Villarreal
|29
|46
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|29
|36
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|29
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23
Günlük GazetelerTümü