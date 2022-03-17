Akut Kahramanmaraş Yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı!
Akut Arama Kurtarma Derneği Kahramanmaraş temsilciliğinin açılışı, Akut Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 17.03.2022, 17:23 17.03.2022, 17:41
Tören sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akut Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı’da dün arama kurtarma derneğimizin 26. Yaşını kutladık, bugünde Kahramanmaraş Temsilciliğimizin hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik” dedi.
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ise Akut hizmet binasının açılışı hayırlara vesile olsun” dedi.
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