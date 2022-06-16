Akyar Sosyal Tesisi hizmete hazır

Dulkadiroğlu Belediyesi, Akyar Sosyal Tesisini tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi. Akyar Mahallesi’nde daha önce okul olarak kullanılan yapının tadilatını yaparak Sosyal Tesise çeviren Dulkadiroğlu Belediyesi, çok amaçlı olarak hizmet verecek olan tesisi hizmete sundu. Sosyal tesis çalışmaları ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şu bilgileri verdi: “Bölgemizin sosyal tesis basımından zenginleşmesi adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmaları bölgesel olarak planlayarak tamamladık. Sıfırdan yaptığımız tesis çalışmalarının yanı sıra, özellikle kırsal mahallelerimizde daha önce okul olarak kullanılan alanlarda da dönüşüm çalışması yaptık. Bu çalışmalardan bir tanesini de Akyar mahallemizde yaptık. Daha önce okul olarak kullanılan ancak o vasfını kaybeden alanda çeşitli tadilat çalışmaları yaptık. Bu çalışmanın sonunda ortaya modern bir sosyal tesis çıktı. Akyar mahallemiz ve bölge sakinleri bu alandan istifade edebilecekler. Ben tesisimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”