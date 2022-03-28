Alagöz: Muhsin Yazıcıoğlu davasının bir an önce sonuca bağlanmasını istiyoruz

BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı’nda yaptığı basın toplantısında Muhsin Yazıcıoğlu davasının bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.



Parti binasında İlçe Başkanı Hıdır Gezer ile birlikte kameraların karşısına geçen Alagöz: “Bildiğiniz gibi Muhsin başkanımızın şahadetinin 13 yıl dönümünde, anma programına genel merkez olarak Ankara’da Tacettin Dergahında genel başkanımızın ziyaretiyle başladık, daha sonra salon toplantısında genel başkanımızın konuşmalarıyla Muhsin başkanımızı andık. Biz de Elbistan olarak kazanın meydana geldiği Keş Dağı’na çıktık. Orada arkadaşlar Muhsin başkanımızın helikopterinin düştüğü yeri ziyaret etti. Muhsin başkanımızın mahkeme süreci devam ediyor. Kesin bir sonuç elde edemedik. Bizler 13 yıldır mahkeme kapısında bekliyoruz. Ayda bir, iki ayda bir Kahramanmaraş Adliyesi’nde adalet bekliyoruz. İnşallah tek dileğimiz kısa süre içerisinde Muhsin başkanın davasının bir sonuca bağlanmasını istiyoruz. Katil veya katiller kimlerse bir an önce ortaya çıkarılıp, hak ettiği cezanın verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.