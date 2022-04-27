Alanında uzman ekibi ile misafirlerini ağırlıyor!

Aliona Klinik, aralarında 30 yılı aşkın deneyimleri bulunan alanında uzman 14 kişilik ekip ile kahramanmaraş’ta kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi oldu.

En son teknoloji cihazlarla dikkat çeken aliona klinik, okülofasiyal cerrahi alanında ön muayenelerden fotoğraflandırmaya kadar detaylı tedavileri uyguluyor.

Aliona Klinik’te göz hastalıkları alanında hizmet veren Opr. Dr. Mehmet Belgen Oculofacial cerrahi alanında bilgiler paylaştı.