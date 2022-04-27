Alanında uzman ekibi ile misafirlerini ağırlıyor!
“Çirkin Kadın Yoktur, Mutsuz Kadın Vardır” Sloganıyla yola çıkan Aliona Klinik, uzman kadrosuyla Kahramanmaraşlı hanımlara tekerek mevkiinde hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2022, 11:50 27.04.2022, 12:26
Aliona Klinik, aralarında 30 yılı aşkın deneyimleri bulunan alanında uzman 14 kişilik ekip ile kahramanmaraş’ta kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi oldu.
En son teknoloji cihazlarla dikkat çeken aliona klinik, okülofasiyal cerrahi alanında ön muayenelerden fotoğraflandırmaya kadar detaylı tedavileri uyguluyor.
Aliona Klinik’te göz hastalıkları alanında hizmet veren Opr. Dr. Mehmet Belgen Oculofacial cerrahi alanında bilgiler paylaştı.
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