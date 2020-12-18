Albay Öksüz "Yılın Fotoğrafları"nı seçti
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2020, 17:18 18.12.2020, 17:45
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öksüz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğrafa oy verdi.
İl Jandarma Komutanlığı makamında fotoğraflar hakkında bilgi alan Albay Öksüz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal," spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası," haberde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
Öksüz, fotoğraflarda emeği geçen AA personeline başarı diledi.
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