banner86

banner85

Albino geyiklerin kahverengi yavrusuna "Mucize" adı verildi

Yayla turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'ndaki bir işletmeci tarafından sahiplenilen albino (beyaz renkli) geyik ailesinin kahverengi tonlarında yavrusu oldu.

KAHRAMANMARAŞ 21.06.2022, 13:25 21.06.2022, 13:36
Albino geyiklerin kahverengi yavrusuna "Mucize" adı verildi

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan, endemik bitkilere ve çeşitli canlılara ev sahipliği yapan Başkonuş Yaylası'nda turizm işletmeciliği yapan Serhan Erdoğanyılmaz, yaklaşık 2 yıl önce özel izin aldıktan sonra ikisi dişi 3 geyik temin etti.

Kurduğu özel alanda bu hayvanları besleyen Erdoğanyılmaz, vücuttaki bir pigmentin eksikliğine bağlı olarak "beyaz" renkte dünyaya gelen ve albino özellikleri nedeniyle güneşe çok fazla çıkamayan bu geyikler için gölgelikli ayrı bir alan hazırladı.

Geyik çiftinden yaklaşık 10 gün önce yavru alan Erdoğanyılmaz, anne ve babasının aksine kahverengi tonlarına sahip olan bebek geyiğe "Mucize" adını verdi. "Mucize" ve ailesi, yaylaya gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Erdoğanyılmaz, yaptıkları araştırmaya göre albino bir geyikten renkli bir doğum genellikle gerçekleşmediğini ifade etti.

Bazı veterinerlerle görüştüklerini ve onların da bu duruma şaşırdıklarını, yavrunun sağlığının ise yerinde olduğunu anlatan Erdoğanyılmaz, şöyle konuştu:

"Bütün albino canlılar beyaz olur. Renkli doğum olması normalde pek görülmez. Şimdi onun tekrardan albinoya dönüp dönememesini izliyor olacağız fakat uzmanlar yüksek ihtimal renkli devam edeceğini söylüyorlar. Bunu da bütün misafirlerle izlemeye devam edeceğiz. Burada bir mucize gerçekleşti. Doğan geyiğimiz renkli. Biz de bu mucizeyi, tüm misafirlerimize bu sene ülkemize, şehrimize hayır ve bereket nasip etsin diye algıladık."

Erdoğanyılmaz, "Mucize"nin sürekli olarak veteriner kontrolüne tabi tutulduğunu belirterek, "Mucize hala annesini emiyor. Mucize'yi burada güneş olmadığı ve sakin zamanlarda dışarı çıkartıyoruz. Fiziksel egzersizlerini yaptırıyoruz. Onun şu an en büyük ihtiyacı olan tek şey sevgi. Anne ve babası yanında. Onun ve ailesinin sağlıklarına ve beslenmesine dikkat ediyor olmamız, onun için en büyük mutluluk kaynağı." diye konuştu.

- "Genlerden kaynaklanan durum"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Başkanı Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Özköse de albino hayvanlardan nadiren bile olsa farklı renklerde yavruların olabileceğini, bu durumun da anne veya babanın genlerinden kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi.

Özköse, albinizmin genetik bir farklılık olduğuna dikkati çekerek, "Hayvanların deri ve kürklerinde renk oluşumuyla ilgili olan melanin üretim yeteneğinin olmamasından veya oldukça kısıtlı olmasından kaynaklanan bir genetik farklılık durumudur albinizm. Bu yavruda gösteriyor ki anne ve babadan almış olduğu genetik yapı hücrelerinin melanin üretimine başladığı ve dolayısıyla normal kürk renklerine dönüş yaptığını göstermektedir." diye konuştu.

- Ziyaretçiler de çok seviyor

Eşi ve çocuklarıyla yaylaya gelen tatilcilerden Ebru Eldeğirmen ise "Mucize"nin çok tatlı ve sevimli bir yavru olduğunu söyledi.

Eşine az rastlanan albino geyikler ve yavrusuyla vakit geçirmenin keyifli olduğunu anlatan Eldeğirmen, "Bu güzelliği burada görmek muhteşem. Güzel bir vakit geçiriyoruz. Çok tatlı ve çok şirin ve sevimli. Nadir görülen bir türü herkesin gelip görmesini öneririm." diye konuştu.

Ertan Eldeğirmen de yavrunun sevimli halleriyle dikkat çektiğini belirterek, "Yavru harika ve güzel. Anneleri beyaz ama kendisi kahverengi, ismi gibi mucize." dedi.

"Mucize"yi ziyaret eden çocuklardan Tuana Akçakale ise ailesiyle beraber piknik yapmak için yaylaya geldiklerini, ilk defa burada geyik gördüğünü ve yavruyu herkesin gelip görmesi gerektiğini dile getirdi.​​

- Albinizm

Albinizm, canlılara renk veren melanin pigmentinin üretimini kısmen veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu ortaya çıkıyor.

Kalıtsal bir durum olan albinizm ile doğan canlılar, genellikle beyaz deri, saçlar, kaşlar ve kirpiklere sahip oluyor. Bu rahatsızlığın görüldüğü insanlara ve hayvanlara halk arasında "albino" da deniliyor.

#Başkonuş Yaylası #ALBİNO #geyik #Aksu Tv #aksu tv haber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31