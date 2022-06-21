Albino geyiklerin kahverengi yavrusuna "Mucize" adı verildi

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan, endemik bitkilere ve çeşitli canlılara ev sahipliği yapan Başkonuş Yaylası'nda turizm işletmeciliği yapan Serhan Erdoğanyılmaz, yaklaşık 2 yıl önce özel izin aldıktan sonra ikisi dişi 3 geyik temin etti.

Kurduğu özel alanda bu hayvanları besleyen Erdoğanyılmaz, vücuttaki bir pigmentin eksikliğine bağlı olarak "beyaz" renkte dünyaya gelen ve albino özellikleri nedeniyle güneşe çok fazla çıkamayan bu geyikler için gölgelikli ayrı bir alan hazırladı.

Geyik çiftinden yaklaşık 10 gün önce yavru alan Erdoğanyılmaz, anne ve babasının aksine kahverengi tonlarına sahip olan bebek geyiğe "Mucize" adını verdi. "Mucize" ve ailesi, yaylaya gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Erdoğanyılmaz, yaptıkları araştırmaya göre albino bir geyikten renkli bir doğum genellikle gerçekleşmediğini ifade etti.

Bazı veterinerlerle görüştüklerini ve onların da bu duruma şaşırdıklarını, yavrunun sağlığının ise yerinde olduğunu anlatan Erdoğanyılmaz, şöyle konuştu:

"Bütün albino canlılar beyaz olur. Renkli doğum olması normalde pek görülmez. Şimdi onun tekrardan albinoya dönüp dönememesini izliyor olacağız fakat uzmanlar yüksek ihtimal renkli devam edeceğini söylüyorlar. Bunu da bütün misafirlerle izlemeye devam edeceğiz. Burada bir mucize gerçekleşti. Doğan geyiğimiz renkli. Biz de bu mucizeyi, tüm misafirlerimize bu sene ülkemize, şehrimize hayır ve bereket nasip etsin diye algıladık."

Erdoğanyılmaz, "Mucize"nin sürekli olarak veteriner kontrolüne tabi tutulduğunu belirterek, "Mucize hala annesini emiyor. Mucize'yi burada güneş olmadığı ve sakin zamanlarda dışarı çıkartıyoruz. Fiziksel egzersizlerini yaptırıyoruz. Onun şu an en büyük ihtiyacı olan tek şey sevgi. Anne ve babası yanında. Onun ve ailesinin sağlıklarına ve beslenmesine dikkat ediyor olmamız, onun için en büyük mutluluk kaynağı." diye konuştu.

- "Genlerden kaynaklanan durum"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Başkanı Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Özköse de albino hayvanlardan nadiren bile olsa farklı renklerde yavruların olabileceğini, bu durumun da anne veya babanın genlerinden kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi.

Özköse, albinizmin genetik bir farklılık olduğuna dikkati çekerek, "Hayvanların deri ve kürklerinde renk oluşumuyla ilgili olan melanin üretim yeteneğinin olmamasından veya oldukça kısıtlı olmasından kaynaklanan bir genetik farklılık durumudur albinizm. Bu yavruda gösteriyor ki anne ve babadan almış olduğu genetik yapı hücrelerinin melanin üretimine başladığı ve dolayısıyla normal kürk renklerine dönüş yaptığını göstermektedir." diye konuştu.

- Ziyaretçiler de çok seviyor

Eşi ve çocuklarıyla yaylaya gelen tatilcilerden Ebru Eldeğirmen ise "Mucize"nin çok tatlı ve sevimli bir yavru olduğunu söyledi.

Eşine az rastlanan albino geyikler ve yavrusuyla vakit geçirmenin keyifli olduğunu anlatan Eldeğirmen, "Bu güzelliği burada görmek muhteşem. Güzel bir vakit geçiriyoruz. Çok tatlı ve çok şirin ve sevimli. Nadir görülen bir türü herkesin gelip görmesini öneririm." diye konuştu.

Ertan Eldeğirmen de yavrunun sevimli halleriyle dikkat çektiğini belirterek, "Yavru harika ve güzel. Anneleri beyaz ama kendisi kahverengi, ismi gibi mucize." dedi.

"Mucize"yi ziyaret eden çocuklardan Tuana Akçakale ise ailesiyle beraber piknik yapmak için yaylaya geldiklerini, ilk defa burada geyik gördüğünü ve yavruyu herkesin gelip görmesi gerektiğini dile getirdi.​​

- Albinizm

Albinizm, canlılara renk veren melanin pigmentinin üretimini kısmen veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu ortaya çıkıyor.

Kalıtsal bir durum olan albinizm ile doğan canlılar, genellikle beyaz deri, saçlar, kaşlar ve kirpiklere sahip oluyor. Bu rahatsızlığın görüldüğü insanlara ve hayvanlara halk arasında "albino" da deniliyor.