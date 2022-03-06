ALFİ Çörek ikinci şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor!
Kahraman şehrin geçmişten bu güne tarih kokan en özel lezzetlerini ilk günkü damak tadıyla Kahramanmaraş halkının hizmetine sunan ALFİ Çörek birbirinden özel tatlarıyla ilk şubesinin hemen ardından binevlerde bulunan ikinci şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2022, 10:12 06.03.2022, 11:45
Geleneksel Maraş çöreğinden enfes kurabiyelere kadar birçok lezzeti dünyaya duyuran ALFİ çörek geliştirdiği ar-ge çalışmalarıyla da ürünlerin daha uzun saklanmasını sağlıyor.
Alfi Çörek İşletmecisi Fehmi Büyükdereli Alfi Çörek’in lezzet dünyasının kapılarını Aksu Haber’e açtı
Namaz Vakti 06 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Kasımpaşa
|28
|32
|15. Giresunspor
|28
|32
|16. Antalyaspor
|27
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. Erzurumspor
|27
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|28
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|27
|36
|10. Osasuna
|27
|35
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|25
|31
|14. Elche
|26
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Deportivo Alaves
|27
|22
|19. Cadiz
|26
|21
|20. Levante
|26
|18