ALFİ Çörek ikinci şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor!

Geleneksel Maraş çöreğinden enfes kurabiyelere kadar birçok lezzeti dünyaya duyuran ALFİ çörek geliştirdiği ar-ge çalışmalarıyla da ürünlerin daha uzun saklanmasını sağlıyor.

Alfi Çörek İşletmecisi Fehmi Büyükdereli Alfi Çörek’in lezzet dünyasının kapılarını Aksu Haber’e açtı