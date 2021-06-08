Alfi Çörek ve Tarhana yeni şubesini açtı

Alfi Çörek ve Tarhana, yoğun talepler doğrultusunda çarşı şubesinin ardından yatılı bölge şubesiyle de Kahramanmaraş’ın yöresel ve özel lezzetlerini vatandaşlara sunmaya devam ediyor.

Maraş çöreğinden tarhanaya pul biberinden kuru ve yaş pasta çeşitlerine kadar birçok ürünü hizmete sunan Alfi Çörek, yatılı bölge şubesinde Kahramanmaraşlı vatandaşları bekliyor.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli “vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Maraş’ın lezzetlerini yatılı bölge şubemizle birlikte sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.