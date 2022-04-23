Alfi Çörek ve Tarhana’da yöresel ürünleri tanıttılar!
Kahramanmaraş’ın tarihini ve yöresel lezzetlerini `Ayrıcalıklı Rotalar’ programında tanıtmak için kente gelen Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç ve ekibi, yöresel lezzetleri tanıtmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 12:15 23.04.2022, 15:08
Kahramanmaraş’ın tarihini ve yöresel lezzetlerini `Ayrıcalıklı Rotalar’ programında tanıtmak için kente gelen Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç ve ekibi, yöresel lezzetleri tanıtmaya devam ediyor.
Bu anlamda Alfi Çörek ve Tarhana’ya gelen ekipler burada maraş çöreği ve diğer çeşitli çöreklerin yapım aşamalarını çekti.
Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da misafirlerimizi Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ifadelerine yer verdi.
Konuşmasının devamında Büyükdereli, bu tür organizasyonların şehre katmadeğer sağladığını söyledi.
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