Alfi çörek’ten anlamlı bir etkinlik daha!
Kahramanmaraş’ın Trabzon Caddesinde iş yerleri bulunan Alfi Çörek, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde vatandaşlara çörek ikramında bulundu.
Kentin simge elbiselerinde birisi olan Çete Kıyafeti giyen çalışanlar vatandaşlara çörekler dağıtarak günün anlam ve önemiyle ilgili bilgiler verdi.
Vatandaşlar ise bu duyarlı davranış karşısında Alfi Çörek’e teşekkür etti.
Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli şu ifadelere yer verdi; “Bugün Günlerden 18 Mart, Ecdadımızın bize vatan kılmak için tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen canları pahasına kazandığı büyük zaferin adıdır 18 Mart. Bizlerde böyle bir zafere şahitlik eden öyle bir milletin neferleri olmaktan gurur duyuyoruz. Çanakkale ruhu devam ediyor ve yaşatılıyor. Bizde bu yıl bir farkındalık olsun istedik. Kahramanmaraş’ta kültürdür mevlitlerde Maraş Çöreği dağıtılır. Bizde vatandaşlarımıza bugün şehitlerimiz adına Maraş Çöreği dağıtıyoruz ve bu günleri bize armağan eden Kahraman Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.
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