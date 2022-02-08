Ali Baba’nın Çiftliği’nde Kahkaha Tufanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri, ‘Ali Baba’nın Çiftliği’ isimli çocuk oyunuyla start aldı. Miniklerin ilgiyle takip ettiği oyun kahkaha tufanına neden oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri başladı. Program takvimi kapsamında ‘Ali Baba’nın Çiftliği’ isimli çocuk tiyatrosu miniklerle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna çocuklar ve ebeveynler yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli kostümler giyerek minikleri eğlendiren oyuncular büyük beğeni topladı. İki gösterimi yapılan oyunda çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikler Devam Edecek

Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Şubat ayı boyunca birbirinden farklı etkinliklerle izleyicilerle buluşmaya devam edeceğiz. Etkinlikler kapsamında alanında uzman konuklarımız sanatseverlerle buluşacak. Şubat Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında her yaştan vatandaşımız için programlar gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak aylık hazırladığımız kültür sanat etkinliklerimiz devam edecek” ifadeleri kullanıldı