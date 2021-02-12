Ali Çam'dan Kurtuluş'un 101. yılı anısına Kahramanmaraş şiiri
Eğitimci yazar Ali Çam, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına 'Kahramanmaraş' isimli bir şiir yazdı. Ali Çam şiiri her ferdi kahraman olan Kahramanmaraş halkına hediye ettiğini açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2021, 16:29
Kahramanmaraş, düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlarken Mado Kadriye Kanbur İlkokulu Sınıf Öğretmeni eğitimci yazar Ali Çam "Kahramanmaraş" başlıklı bir şiir yazdı.
Ali Çam yaptığı açıklamada "Milli Mücadeleye katılmayan bir tek ferdi olmayan, Kurtuluş Savaşı'mızın simge ismi Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101. yılını kutluyoruz. Şiiri başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, her ferdi bir Kahraman olan Kahramanmaraş'a armağan ediyorum" dedi.
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Şubat 2021
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Trabzonspor
|23
|42
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|23
|38
|8. Karagümrük
|23
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|23
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Real Madrid
|22
|46
|3. Barcelona
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|22
|26
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|22
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16