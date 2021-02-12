Ali Çam'dan Kurtuluş'un 101. yılı anısına Kahramanmaraş şiiri

Kahramanmaraş, düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlarken Mado Kadriye Kanbur İlkokulu Sınıf Öğretmeni eğitimci yazar Ali Çam "Kahramanmaraş" başlıklı bir şiir yazdı.

Ali Çam yaptığı açıklamada "Milli Mücadeleye katılmayan bir tek ferdi olmayan, Kurtuluş Savaşı'mızın simge ismi Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101. yılını kutluyoruz. Şiiri başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, her ferdi bir Kahraman olan Kahramanmaraş'a armağan ediyorum" dedi.