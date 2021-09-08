Ali Erbaş, Kahramanmaraşlı siyam ikizlerini kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.

KAHRAMANMARAŞ 08.09.2021, 19:38
Ali Erbaş, Kahramanmaraşlı siyam ikizlerini kabul etti

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Erbaş, siyam ikizleri olan Tanrıkulu kardeşleri makamında kabul etti.

ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Erbaş, Sema ve Ayşe Tanrıkulu'na teşekkür etti.

Kardeşlerle bir süre sohbet eden Erbaş, siyam ikizlerine eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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