Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal’ın vefatının 79. yılı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın da dedesi olan Mehmet Ünal, 1877 Yılında Elbistan’da doğdu.

Babası, Kızılcaoba mahallesi nüfusuna kayıtlı Murtaza Kâhya oğlu Hafız Ali Efendi, annesi Zeynep hanım’dır, kendisi çete reisidir.

İlk eğitimini Elbistan’da aldı. Sonra Şam’da ve Mısır’da hukuk başta olmak üzere çeşitli ilim tahsil etti. Şam medresesinde müderris oldu.

Mustantik (sorgu hâkimi) olarak görev yaptı. Elbistan’a döndükten sonra Karahüyük köyü ile Kuşkayası köyünden geniş arazi satın alıp çiftçilik yaptı.

Aynı zamanda güçlü, kuvvetli bir güreşçidir. Uzun boyu, cesareti ve acı kuvveti ile çevrede ün salar.

Maraş’ın Fransızların işgali ile başlayan direniş hareketine, reis olarak, çevre köylerden topladığı 140 kişilik çetesiyle katılmış ve çok önemli katkı sağlamıştır.

Şehir içi çatışmaların başlaması ile de çeteleri ile birlikte 8 şubat 1920 günü Maraş’ın imdadına yetişir.

Arslan bey hatıralarında 8 şubat 1920 gününün olaylarını anlatırken “Elbistan’dan Nakipoğlu Mehmet ağa ve Ali Hafızoğlu Mehmet Pehlivan 300 kadar bir kuvvetle gelmişler, Cancık’ta ki bir karargâha yerleşmişlerdi” der.

Mehmet (Ünal) Pehlivan, savaş sonrası yıllarca Kahramanmaraş il encümen üyesi olarak görev yaptı. Bu arada Ankara’dan birinci millet meclisi’ne katılması için çağrıda bulunulur ise de özel sebeplerden dolayı hasta raporu alarak bu daveti geri çevirir.

İlminin yanı sıra iki metreye yaklaşan uzun boyu, cesareti, acı kuvveti ve çok usta pehlivanlığı ile önce Elbistan çevresinde, sonra Sicimoğlu gibi bir büyük pehlivanı kendi köyünde yenerek orta anadolu’da "sırtı yere gelmeyen pehlivan" olarak ün salmıştır. 1941 yılında 63 yaşında hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Vefatının 79. yıl dönümünü torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabından bir paylaşımla yâd etti.

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Kahramanmaraş’ımızın kurtuluş mücadelesinde Elbistan’dan reisliğini yaptığı 140 kişilik bir kuvvetle iştirak eden, milli mücadelenin neferlerinden, müslümanlık ve türklük onurunu ezdirmeyen dedem Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal’ı 79. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum.