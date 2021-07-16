Ali Kaya Yapı ve İnşaat firmasının açılış töreni gerçekleştirildi
Açılış Törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanları Mücahit Kara, Şahin Avşaroğlu, Geçmiş Dönem Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Aksu Tv Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Ali Kaya Yapı Ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya Ve Yakınları Katılım Sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2021, 18:00
11 yıllık tecrübesi ile Kahramanmaraş’ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Kaya yeni adı ile Kahramanmaraş’a hizmet vermeye devam ediyor.
Bina değil yuva yapıyoruz sloganı adı altında faaliyetlerine devam eden Ali Kaya Yapı ve İnşaat Kahramanmaraş’ta inşaat sektörüne yeni bir ivme kazandırdı.
Açılış konuşması yapan büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör iş yerinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Açılış sonrası Ali Kaya Yapı ve İnşaat firmasının ofisinde işletme sahibini ziyaret eden protokol hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ali Kaya Yapı ve İnşaat yönetim kurulu başkanı Ali Kaya açıklamasında sektörde iyi bir şekilde devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
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