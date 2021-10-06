Ali Kayası’na ulaşım için yeni yol yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğiyle hayata geçirilen Ali Kayası Cam Seyir Terası projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bir süre önce Başkan Hayrettin Güngör’ün müjdesini verdiği yatırım kapsamında, yeni yürüyüş yolları, kafeterya ve cam seyir terası inşa edilecek. Menzelet Barajı’na hâkim bir yükseklikte bulunacak proje, sarp kayalıkları ile ziyaretçilerine heyecanı yaşatırken, kafeteryasıyla da şehrin zengin mutfağından lezzetleri misafirlerine sunacak. Ayrıca, tesiste bulunacak yürüyüş yolları ile doğal güzellikler de yerinde gözlemlenebilecek.

17 Kilometrelik Yeni Arter

Ali Kayası ve Cam Seyir Terası projesi kapsamında bölgeye karayolu ile ulaşım sağlama amacıyla 17 kilometrelik yeni bir yol açılıyor. 10 metre genişliğinde olacak arterde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi’nden başlayacak arter, proje alanına doğrudan erişim sağlayacak. Yol çalışmalarının ardından yapımı gerçekleştirilecek tesise baraj gölü üzerinden de ulaşımın sağlanabilirken, ilerleyen süreçte bölgedeki tekne çeşitliliğinin de artırılması hedefler arasında.