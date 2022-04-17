Ali Köfte Basın Mensupları ile bir araya geldi

Başkan Adayı Köfte bu kapsamda kent genelinde faaliyet gösteren ulusal ve yerel medya mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemeklerin yenilmesinin ardından ikram edilen çaylar eşliğinde sohbetler gerçekleştirilerek önümüzdeki süreç hakkında istişarelerde bulunuldu.

Program sonunda bir açıklama yapan KMESOB Başkan Adayı Ali Köfte birlik beraberlik mesajları vererek çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.