Ali Öztunç'tan uyarı!
Kahramanmaraş birinci derece deprem bölgesi
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2020, 17:03 22.12.2020, 17:14
CHP Genel Başkan Yardımcı Ali Öztunç partisin il başkanlığında bir basın açıklaması yaptı.
Öztunç burada yaptığı açıklama da Kahramanmaraş’ın birinci dereceden deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek yapılan depreme dayanıklılığı konusunda uyarılarda bulundu.
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