Ali Öztunç'tan uyarı!

CHP Genel Başkan Yardımcı Ali Öztunç partisin il başkanlığında bir basın açıklaması yaptı.

Öztunç burada yaptığı açıklama da Kahramanmaraş’ın birinci dereceden deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek yapılan depreme dayanıklılığı konusunda uyarılarda bulundu.