Ali Rıza ve Seher Zeybek Mahalle Konağı'nın açılışı yapıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile iş insanı Nuri zeybek ve kız kardeşi Emine Düzkale tarafından babaları Ali Rıza ve anneleri seher zeybek adına yaptırdıkları Mahalle Konağı'nın açılışı kent protokolü siyasiler ve iş dünyasının katılımı ile gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2022, 15:14 22.07.2022, 16:50
Habib - İ Neccar Camii bahçesinde gerçekleştirilen açılışa Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu AK Parti İl Başkanı Fırsat Görgel Zeybek Ailesi sevdikleri ve sevenleri katılım sağladı.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Göngör Zeybek ailesine teşekkürlerini iletti.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir emeği geçenlere teşekkür etti
Aksu Haber’e konuşan Nuri Zeybek ise çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
Emine Düzkale de kendilerini bu güzel günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek herkesi böyle hayırlar yapmaya davet etti.
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