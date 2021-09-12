Ali Sezal'ın yeğeni hayatını kaybetti

Dr. Zeynep Sezal, yaklaşık 15 gün önce Ahmet Esad Şerefoğlu ile dünya evine girmişti.

Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yaşanan kazada 46 BM 790 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra refüje çarptı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Sezal otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine karayolları ekipleri kaza bölgesinde önlem almaya çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan 34 DCZ 458 plakalı otomobil, önce karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç'a daha sonra da bariyerlere çarptı. Meydana gelen ikinci kazada da Tekirağaç ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan karayolları görevlisine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise, otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan Zeynep Sezal’ı kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Sezal ve hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zeynep Sezal hayatını kaybetti.