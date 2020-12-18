Ali Topçuoğlu toprağa verildi

Topçuoğlu, Anavatan Partisi’nde siyaset yaptı. 1983 ve 1987 genel seçimlerinde ANAP’tan 17 ve 18. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek 1983 ve 1991 arasında TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.Anavatan Partisi’nden seçime giren 17. ve 18. dönem Milletvekilliği yapan Ali Topçuoğlu şeyh adil mezarlığında düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Ali Topçuoğlu’nun cenazesine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, İş İnsanları ve vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Topçuoğlu, Şeyh Adil Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.