Alıç meyvesine ilgi yoğun! Faydaları saymakla bitmiyor

Eylül - Ekim aylarında yetişen Alıç meyvesi, Kahramanmaraşlı Esnafların tezgâhlarında yerini almasının ardından yoğun ilgi görüyor.

KAHRAMANMARAŞ 18.10.2021, 14:57
Alıç meyvesine ilgi yoğun! Faydaları saymakla bitmiyor

Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olan alıç doğal bir antioksidan olduğu için, hücre zarını ve DNA’nın yapısını yeniler.

Alıç, meyve şeklinde doğrudan tüketilebileceği gibi kurutulmuş haliyle hem çay yapılarak tüketilebiliyor hem de bitkisel ilaçların yapımında da sıklıkla kullanılıyor.

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