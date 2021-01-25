Alican Karadağ Kahramanmaraşspor’da

Kahramanmaraşspor, devre arası transfer dönemindeki ilk icraatını orta sahaya yaptı. Kırmızı Beyazlı ekip, son olarak GMG Kastamonuspor’da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican Karadağ ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi sosyal medyadan duyuran Kahramanmaraşspor, “Kahramanmaraşsporumuz, Kastamonuspor'dan orta saha oyuncusu Alican Karadağ ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.