Alıona Klinik, düzenlediği Gündoğarken konseri ile geceye damga vurdu

Danışanlarına özel bir gece yaşatan Aliona Klinik, açılışını Gündoğarken konseri ile taçlandırdı.

Renkli görüntülerin oluştuğu konserde konuklar doyasıya eğlendi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan, Aliona Klinik İşletme Sahibi Estetik Uzmanı Nurdan Abdik, “davetimizi kırmayıp teşriflerini sunan tüm misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Onur Abdik’de, “Gündoğarken konseriyle güzel bir ortam oluştu bu gibi faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz” dedi.